Семь человек пострадали при пожаре в Видном

https://static.news.ru/photo/8721493a-6ea0-11eb-9453-96000091f725_660.jpg Фото: 50.mchs.gov.ru

Пожар произошёл в частном четырёхэтажном доме в подмосковном городе Видное. В результате пострадали семь человек.

Инцидент произошёл около 02:00 в городском округе Ленинский, посёлок Развилки, 3-й Анисовский проезд, дом 9. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

Согласно данным пресс-службы областного ГУ МЧС, шесть человек получили травмы до прибытия спасателей из-за падения с высоты, один отравился продуктами горения.

Как сообщает ТАСС, пострадавшие являются гражданами Вьетнама, которые работали на нелегальном швейном производстве. По словам представителя экстренных служб, дом снимал вьетнамец у россиянина, жалоб от соседей не поступало. Во время пожара 26 человек выбрались на крышу, одна женщина осталась внутри и отравилась продуктами горения, её удалось спасти.

Как писал NEWS.ru, 12 февраля сильный взрыв, после которого начался пожар, произошёл на складе горюче-смазочных материалов в Красноярске. Из-за возгорания произошло частичное обрушение здания.