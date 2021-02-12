Семь человек пострадали при пожаре в Видном

Пожар произошёл в частном четырёхэтажном доме в подмосковном городе Видное. В результате пострадали семь человек.
Инцидент произошёл около 02:00 в городском округе Ленинский, посёлок Развилки, 3-й Анисовский проезд, дом 9. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.
Согласно данным пресс-службы областного ГУ МЧС, шесть человек получили травмы до прибытия спасателей из-за падения с высоты, один отравился продуктами горения.
Как
Как писал NEWS.ru, 12 февраля сильный взрыв, после которого начался пожар, произошёл на складе горюче-смазочных материалов в Красноярске. Из-за возгорания произошло частичное обрушение здания.