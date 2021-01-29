Семь человек пострадали при ДТП с автобусом в Башкирии

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Семь человек, в том числе один подросток, обратились за медицинской помощью после столкновения частного автобуса с грузовиком в городе Октябрьском в Башкирии.

ПАЗ с десятью пассажирами в салоне столкнулся с грузовиком КамАЗ, задействованным в уборке снега около 06:30 (мск) 30 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС по региону.

За медицинской помощью обратились семь человек, в том числе 17-летний молодой человек, — уточнили агентству в ведомстве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что причиной аварии смертельного ДТП с микроавтобусом, грузовиком и легковушкой в Самарской области, по всей вероятности, стала ошибка водителя грузовика. Он допустил занос прицепа из-за гололёда и выехал на встречную полосу. В результате погибли 12 человек, ещё 12 получили травмы.