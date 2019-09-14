https://static.news.ru/photo/91b51410-d6c8-11e9-bc8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Семь человек стали жертвами крупной аварии с участием автобуса ПАЗ в Ярославской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

ДТП произошло на 20-м км дороги Ярославль — Заячий Холм — Иваново. Виновником аварии стал водитель грузовика MAN. Он выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом. По данным « Интерфакса », 20 человек получили травмы. Их состояние сейчас уточняется. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и скорая помощь.

Ранее News.ru писал о ДТП в Тульской области. Там водитель Nissan Almera, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ДПС. В результате аварии пострадали два инспектора, водитель и пассажирка иномарки. Одному из сотрудников ДПС была проведена сложная операция, сейчас он находится в тяжёлом состоянии в реанимации.