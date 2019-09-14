Семь человек стали жертвами крупной аварии с участием автобуса ПАЗ в Ярославской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
ДТП произошло на 20-м км дороги Ярославль — Заячий Холм — Иваново. Виновником аварии стал водитель грузовика MAN. Он выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом. По данным «
Ранее News.ru писал о ДТП в Тульской области. Там водитель Nissan Almera, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ДПС. В результате аварии пострадали два инспектора, водитель и пассажирка иномарки. Одному из сотрудников ДПС была проведена сложная операция, сейчас он находится в тяжёлом состоянии в реанимации.