Семь человек погибли в давке перед матчем Кубка африканских наций

Минимум шесть человек погибли и ещё порядка 40 пострадали в давке перед матчем 1/8 финала Кубка африканских наций. Матч должен был состояться между сборными Камеруна и Коморских островов, сообщает AP.
На трибуны
Африканская конфедерация футбола уже отреагировала на случившееся. Навестить пострадавших в больницу отправился генеральный секретарь объединения Верон Мозенго-Омба.
Ранее во время выступления Трэвиса Скотта в Техасе толпа хлынула к сцене. В результате в давке погибли восемь человек в возрасте от 14 до 27 лет, ещё свыше 300 пострадали. Из них 17 человек были госпитализированы. Второй день фестиваля был отменён.