Семь человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Великом Новгороде

https://static.news.ru/photo/369c312c-1eec-11eb-8e28-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: vnovgorod.sledcom.ru

Семь человек госпитализированы после аварии с пассажирским автобусом в Великом Новгороде. Погибли два человека, включая женщину-водителя, пострадали восемь пассажиров, двое — в тяжёлом состоянии.

Всего в салоне на момент аварии находились 26 человек, 16 из них выбрались из транспорта самостоятельно, заблокированы оказались два пассажира, их спасателям пришлось извлекать с помощью специального инструмента.

На место ЧП прибыли вице-губернаторы Станислав Шульцев и Анна Тимофеева, а также глава регионального депздрава Резеда Ломовцева, сообщает ТАСС. Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что городской пассажирский автобус врезался в здание НовГУ на площади Строителей в Великом Новгороде. В результате ДТП погибли два человека, есть пострадавшие.

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