Семь человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Великом Новгороде

Семь человек госпитализированы после аварии с пассажирским автобусом в Великом Новгороде. Погибли два человека, включая женщину-водителя, пострадали восемь пассажиров, двое — в тяжёлом состоянии.
Всего в салоне на момент аварии находились 26 человек, 16 из них выбрались из транспорта самостоятельно, заблокированы оказались два пассажира, их спасателям пришлось извлекать с помощью специального инструмента.
На место ЧП прибыли вице-губернаторы Станислав Шульцев и Анна Тимофеева, а также глава регионального депздрава Резеда Ломовцева,
Ранее NEWS.ru сообщал, что городской пассажирский автобус врезался в здание НовГУ на площади Строителей в Великом Новгороде. В результате ДТП погибли два человека, есть пострадавшие.
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