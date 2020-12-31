Семь автомобилей бундесвера сгорели в Лейпциге

https://static.news.ru/photo/f85632a2-4c2f-11eb-9494-fa163e074e61_660.jpg Фото: schlanggl/twitter.com

Семь припаркованных автомобилей бундесвера сгорели в канун Нового года в Лейпциге.

Согласно предварительной версии полиции, причиной возгорания мог стать поджог. Однако пока сотрудники правоохранительных органов рассматривают несколько версий произошедшего.

При этом в городе, как и во всей стране, праздничная ночь прошла спокойно за счёт запрета на фейерверки и ограничений на проведение многолюдных встреч.

Немецкие правоохранительные органы сообщали об отдельных происшествиях. Например, в земле Бранденбург 24-летний мужчина умер от ран, полученных при взрыве пиротехники. В одном из берлинских супермаркетов ночью произошёл пожар, в результате которого здание площадью 800 кв.м. обрушилось, хотя огонь в итоге был потушен. В городе Эссен группа молодых людей подожгла мусорные баки и забросала экстренные службы петардами, никто не пострадал, передаёт Spiegel.

Ранее NEWS.ru писал, что около 60 автомобилей сожжены на улицах Страсбурга и других городов департамента Нижний Рейн в ходе уличных беспорядков в новогоднюю ночь. Граждане повсеместно и целенаправленно нарушали комендантский час, введённый во Франции на фоне пандемии коронавируса с 20:00 до 06:00.