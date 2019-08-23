https://static.news.ru/photo/4b014502-c70a-11e9-bb40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Городецкий/vk.com

Дорога к альплагерю «Безенги» в Черекском районе Кабардино-Балкарии оказалась заблокирована из-за селевого потока. Сейчас там находятся 195 человек, из них 14 детей.

В альплагере имеется медицинский пункт, запасы питьевой воды и продуктов питания, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по КБР.

В самом лагере дежурят двое спасателей эльбрусского высокогорного поисково отряда МЧС.

В обход селевого выноса можно пройти пешком. Для расчистки дорожного полотна привлечено две единицы техники.

Ранее News.ru писал о москвиче, который повредил ногу в горах Кабардино-Балкарии. Его пришлось эвакуировать на вертолёте. Спасатели напоминают, что горы являются местом повышенной опасности и просят туристов быть осторожными и хорошо готовиться к восхождению. Люди попадают в беду в Приэльбрусье почти каждую неделю.