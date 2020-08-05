Секс-скандалом с участием экс-журналистов «МБХ-Медиа» заинтересовались в СК

https://static.news.ru/photo/284fb49a-d71b-11ea-8a28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи СК в Москве проверяют информацию о групповом изнасиловании, в котором, предположительно, могли участвовать бывшие шеф-редактор издания «МБХ-Медиа» Сергей Простаков и фотограф Андрей Золотов. Проверка проходит по факту публикаций в СМИ, основой для которых стали откровения в соцсетях.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Собеседник агентства добавил, что пока «никаких однозначных выводов об этом сделать нельзя». Информагентство при этом уточняет, что не располагает комментариями самих журналистов и «МБХ-Медиа» на этот счёт.

В июле в российских соцсетях поднялась волна #MeToo. Представители медиасферы начали рассказывать, как стали жертвами домогательств и даже изнасилований со стороны коллег по цеху. Всё началось с обвинений в адрес Простакова и Золотова. Пользовательница Twitter под ником @oh_nicky_nicole сообщила , что около пяти лет назад «на вписке у Простакова» произошло грпповое изнасилование девушки. Хозяин квартиры в нём не участвовал, но наблюдал, зато участие «немного» принимал Золотов, заявила пользовательница Twitter.

Следом обвинения посыпались в адрес ведущего «Дождя» Павла Лобкова и спецкора «Таких дел» и главреда самиздата moloko plus Павла Никулина. Всплыли имена и пиарщиков — руководителя проектов Сбербанка Сергей Миненко , который ранее работал в крупных изданиях, и SMM-менеджера этого же банка Руслана Гафарова . Досталось и публицисту Виктору Шендеровичу.