Секс-скандалом с участием экс-журналистов «МБХ-Медиа» заинтересовались в СК

Следователи СК в Москве проверяют информацию о групповом изнасиловании, в котором, предположительно, могли участвовать бывшие шеф-редактор издания «МБХ-Медиа» Сергей Простаков и фотограф Андрей Золотов. Проверка проходит по факту публикаций в СМИ, основой для которых стали откровения в соцсетях.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Собеседник агентства добавил, что пока «никаких однозначных выводов об этом сделать нельзя». Информагентство при этом уточняет, что не располагает комментариями самих журналистов и «МБХ-Медиа» на этот счёт.
В июле в российских соцсетях поднялась волна #MeToo. Представители медиасферы начали рассказывать, как стали жертвами домогательств и даже изнасилований со стороны коллег по цеху. Всё началось с обвинений в адрес Простакова и Золотова. Пользовательница Twitter под ником @oh_nicky_nicole
Следом обвинения посыпались в адрес ведущего «Дождя»
Обвинения в харассменте позже
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен