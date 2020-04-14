Сейсмологи сообщили о землетрясении на Алтае

https://static.news.ru/photo/2109665a-7df1-11ea-8a9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Z22/CC BY-SA 3.0/commons.wikimedia.org

Подземный толчок зафиксирован в ночь на 14 апреля в 266 км от горно-Алтайска.

Сейсмическое событие имело магнитуду 3,3, в эпицентре интенсивность сотрясений составляла 3,8 балла по по шкале MSK-64. Землетрясение произошло в границах очага сейсмоактивности, которая сохраняется в регионе с начала 2000-х годов, передаёт Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Как писал NEWS.ru ранее, геологическая служба США сообщила о землетрясении магнитудой 6,1 в южной части Индийского океана. Сейсмособытие было зафиксировано в 06:57 по времени UTC 12 апреля.