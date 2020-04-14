Сейсмологи сообщили о землетрясении на Алтае

Подземный толчок зафиксирован в ночь на 14 апреля в 266 км от горно-Алтайска.
Сейсмическое событие имело магнитуду 3,3, в эпицентре интенсивность сотрясений составляла 3,8 балла по по шкале MSK-64. Землетрясение произошло в границах очага сейсмоактивности, которая сохраняется в регионе с начала 2000-х годов,
Как писал NEWS.ru ранее, геологическая служба США сообщила о землетрясении магнитудой 6,1 в южной части Индийского океана. Сейсмособытие было зафиксировано в 06:57 по времени UTC 12 апреля.
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