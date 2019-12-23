https://static.news.ru/photo/71664758-25e5-11ea-b648-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская не подтвердила сведения о расстреле опергруппы на границе с Венгрией.

Гитлянская назвала сообщение украинского СМИ фейком и попросила журналистов не распространять данную информацию. Ранее «Страна.ua» со ссылкой на источник в Службе безопасности сообщала, что тела четверых сотрудников СБУ были найдены в Закарпатье.

Как писал NEWS.ru, 24 декабря появилась информация, что погибшая в Закарпатье опергруппа занималась расследованием трафика контрабанды через участок границы страны с Венгрией и Румынией.