Сбитые полицейским в Воронеже женщины находятся в тяжёлом состоянии

https://static.news.ru/photo/981789ea-abf3-11ea-afaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: СУ СКР по Воронежской области

Две женщины, которых в Воронеже сбил на пешеходном переходе сотрудник полиции, в настоящее время находятся в тяжёлом состоянии. Об этом 11 июня сообщили представители регионального Депздрава.

В ведомстве подчеркнули, что врачи в отношении пострадавших в ДТП в полном объёме проводят лечебно-диагностические мероприятия.

Женщины находятся в реанимации в тяжёлом состоянии, — передаёт сообщение Депздрава Воронежской области РИА Новости.

Авария произошла 9 июня. Сотрудник полиции на личном автомобиле вылетел на тротуар и сбил трёх человек. Мужчина-пешеход от полученных повреждений скончался. По словам виновника аварии, он вылетел на тротуар, так как пытался уйти от столкновения с другим автомобилем.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее NEWS.ru писал, что следователи рассматриваютнесколько причин аварии, в том числе техническую неисправность машины. Идёт служебная проверка. Если будет доказана вина полицейского, то его уволят из органов.