Сбитые полицейским в Воронеже женщины находятся в тяжёлом состоянии

https://static.news.ru/photo/981789ea-abf3-11ea-afaa-fa163e074e61_660.jpgФото: СУ СКР по Воронежской области
Две женщины, которых в Воронеже сбил на пешеходном переходе сотрудник полиции, в настоящее время находятся в тяжёлом состоянии. Об этом 11 июня сообщили представители регионального Депздрава.
В ведомстве подчеркнули, что врачи в отношении пострадавших в ДТП в полном объёме проводят лечебно-диагностические мероприятия.
Женщины находятся в реанимации в тяжёлом состоянии, — передаётсообщение Депздрава Воронежской области РИА Новости.
Авария произошла 9 июня. Сотрудник полиции на личном автомобиле вылетел на тротуар и сбил трёх человек. Мужчина-пешеход от полученных повреждений скончался. По словам виновника аварии, он вылетел на тротуар, так как пытался уйти от столкновения с другим автомобилем.
По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело.
Ранее NEWS.ru писал, что следователи рассматриваютнесколько причин аварии, в том числе техническую неисправность машины. Идёт служебная проверка. Если будет доказана вина полицейского, то его уволят из органов.