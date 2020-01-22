https://static.news.ru/photo/c4d2093e-3d11-11ea-9ce0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Walter G. Allgöwer/imagebroker.com/Global Look Press

Руководство тюрьмы бельгийского города Тюрнхаут получило послание от заключённого, совершившего побег 19 декабря 2019 года. Валид Секкаки отправил трём директорам свой тюремный значок и открытку с надписью «Привет из Таиланда».

Администрация исправительного учреждения уведомила полицию о послании.

Вся информация о сбежавшем заключённом передаётся в полицейские службы, ответственные за розыск этого лица, — цитирует HLN.be представителя тюремной администрации Кэтлин Ван Де Вийвер.

Секкаки бежал вместе с четырьмя другими заключёнными. Они перерезали находившиеся под напряжением сигнализационные провода и с помощью верёвок перелезли через стену. Трое беглецов были найдены спустя несколько часов, ещё одного задержали в начале января на территории Нидерландов.

Ранее NEWS.ru писал, что в Парагвае из тюрьмы бежали 75 заключённых. Члены бразильской банды выбрались на волю через подземный тоннель.