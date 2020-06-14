Сбежавший с места серьёзного ДТП мотоциклист задержан в Кузбассе

https://static.news.ru/photo/e6c5e1f4-ae0a-11ea-ac2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полицейские Гурьевского района Кемеровской области разыскали водителя мотоцикла «Урал», сбежавшего с места аварии, в которой пострадали пятеро.

Уточняется, что сильнее всего пострадали пассажиры мотоцикла — женщина, мужчина и мальчик 6 лет, мужчина находится в крайне тяжёлом состоянии. Все они на момент аварии находились без шлемов. Водитель и пассажир машины сами обратились за медпомощью, передаёт РИА Новости.

Выяснилось, что 28-летний водитель мотоциклиста уже не раз представал перед судом, в том числе за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Пьяным же его обнаружили у родственников, в доме которых он скрывался.

По факту аварии возбуждено дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, виновнику может грозить до семи лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — уточнили в региональном главке полиции.

Как писал NEWS.ru ранее, ДТП в Нижегородской области стало причиной гибели трёх человек. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Нижегородской области.