Сбежавший с места серьёзного ДТП мотоциклист задержан в Кузбассе

Полицейские Гурьевского района Кемеровской области разыскали водителя мотоцикла «Урал», сбежавшего с места аварии, в которой пострадали пятеро.
Уточняется, что сильнее всего пострадали пассажиры мотоцикла — женщина, мужчина и мальчик 6 лет, мужчина находится в крайне тяжёлом состоянии. Все они на момент аварии находились без шлемов. Водитель и пассажир машины сами обратились за медпомощью,
Выяснилось, что 28-летний водитель мотоциклиста уже не раз представал перед судом, в том числе за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Пьяным же его обнаружили у родственников, в доме которых он скрывался.
По факту аварии возбуждено дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, виновнику может грозить до семи лет лишения свободы.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — уточнили в региональном главке полиции.
Как писал NEWS.ru ранее, ДТП в Нижегородской области стало причиной гибели трёх человек. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Нижегородской области.
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