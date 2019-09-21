https://static.news.ru/photo/a3cac788-dd46-11e9-a6f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Holger Hollemann/dpa/Global Look Press

Ленинский районный суд города Саратова арестовал на два месяца студента, подозреваемого в убийстве своей 18-летней подруги детства. По версии следствия, мотивом совершения преступления стал отказ девушки возвращать молодому человеку долг в 2300 рублей.

Информацию об аресте передаёт сайт телеканала РЕН ТВ.

Как ранее писал News.ru, правоохранители расследуют жестокое убийство 18-летней девушки в Саратове. Тело погибшей было обнаружено в подъезде одного из домов на Вишнёвой улице поздно вечером 20 сентября.

Её ударили ножом около 50 раз. По горячим следам подозреваемого в расправе удалось задержать. Он признался в содеянном и рассказал полицейским, что убил девушку из-за денег.