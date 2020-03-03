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Двое арестованных подростков отрицают, что готовили вооружённое нападение на школу в Саратове и собирались убить около 40 человек. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в регионе Татьяна Загородняя-Онищенко после встречи с ними в СИЗО.

То, что они сказали на камеру, сами не знают, как так сказали. Но сейчас говорят, что никого убивать не собирались, — написала она в Facebook.

Детский омбудсмен также отметила, что школьники смотрели фильм про колумбайн, любили оружие, хотели стать военными. Оба рассказывали об издевательствах со стороны одноклассников.

Двух подростков 14 и 15 лет с обрезом охотничьего ружья задержали в одном из заброшенных бомбоубежищ Саратова. По версии следствия, они готовили нападение на школу с применением самодельных зажигательных смесей, рецепты которых нашли в интернете.

Как писал NEWS.ru, защита подростков, которые подозреваются в подготовке массового убийства одной из саратовских школ, подали апелляцию на решение суда об их аресте. Подростки были задержаны 26 февраля. По предварительным данным, они состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств.

Суд заключил их под стражу до 25 апреля. СКР возбудил уголовное дело по статье о приготовлении убийства двух и более лиц, совершённом группой по предварительному сговору.