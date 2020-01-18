Мужчина 1980 года рождения выпрыгнул из окна своей квартиры на четвёртом этаже в доме № 10/20 по улице Новоузенской в Саратове. Свой поступок он объяснил тем, что спасался от кого-то.
О происшествии
Обстоятельства произошедшего и личность напугавшего мужчину визитёра в настоящий момент устанавливаются.
Ранее в январе, как передавал NEWS.ru, российский турист выпал из окна четвёртого этажа в тайском отеле на острове Пхукет. 23-летний пострадавший был госпитализирован в тяжёлом состоянии в местную больницу.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен