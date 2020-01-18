https://static.news.ru/photo/e13f50e0-39fb-11ea-b997-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина 1980 года рождения выпрыгнул из окна своей квартиры на четвёртом этаже в доме № 10/20 по улице Новоузенской в Саратове. Свой поступок он объяснил тем, что спасался от кого-то.

О происшествии сообщает портал «ЧП-Саратов». Мужчине потребовалась помощь медиков, его госпитализировали. Он рассказал, что спасался от неизвестного лица, подробности о котором сообщить затруднился. Мужчина заверил оказывавших ему помощь врачей скорой помощи в том, что не употреблял алкоголь.

Обстоятельства произошедшего и личность напугавшего мужчину визитёра в настоящий момент устанавливаются.

Ранее в январе, как передавал NEWS.ru, российский турист выпал из окна четвёртого этажа в тайском отеле на острове Пхукет. 23-летний пострадавший был госпитализирован в тяжёлом состоянии в местную больницу.