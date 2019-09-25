В Саранске заместитель директора института МГУ им. Н. П. Огарева, будучи пьяным, устроил дебош в кафе, а затем избил одного из прибывших на вызов росгвардейцев — так считает обвинение по делу Алексея Напалкова. Уголовное преследование учёного ведётся по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), и теперь ему грозит до пяти лет заключения. Но у Алексея своя версия.

В ночь на 21 марта 2019 года Алексей с братом Сергеем и друзьями отдыхали в саранском кафе «Бардак». Там у мужчин произошёл конфликт с другими посетителями, улаживать который приехали сотрудники Росгвардии. Напалков попытался убежать, но прапорщик Юрий Малыженков схватил его, после чего получил удар кулаком в лицо. Эти события прапорщик позже изложил в рапорте, который лёг в основу обвинения против преподавателя.

Версия Напалковых

Через пару дней после случившегося Алексей и Сергей Напалковы встретились с Юрием Малыженковым и его напарником Александром Кадаевым. Напалковы просили гвардейцев изменить показания, настаивая на иной версии произошедшего. Так, Алексей утверждает, что не бил силовиков, а наоборот, пытался снять на телефон их противоправные действия, после чего был сбит с ног и закован в наручники.

На кадрах видно, как с появлением патрульной машины один мужчина начинает хватать другого, никаких ударов в лицо при этом не наносит ни тот, ни другой. Распознать, кто есть кто, из-за качества записи невозможно, лишь очертания брони и шлемов позволяют поделить фигурантов на людей в погонах и гражданских. Атакуемый пытается вырваться и убежать, но на подмогу силовику (по словам А. Напалкова. — News.ru) приходит второй. Вместе они укладывают мужчину на живот. Позже к ним присоединяются подоспевшие коллеги, которые проделывают аналогичные действия со вторым мужчиной.

У нас были поминки по отцу моего одноклассника. Встретились и пошли в местное кафе. У меня брат с Москвы приехал и [с нами были] двое моих одноклассников. За соседним столиком отдыхала компания из двух человек, вот у одного из них возник конфликт с моим братом. Люди выпившие были. Бармен сказала, что вызовет полицию, мы пошли на выход. Только отошли, я посмотрел по карманам и понял, что забыл телефон. У меня там много контактов по работе, вещь, в общем-то, ценная, — вспоминает Напалков.

Один из одноклассников покинул встречу до скандальных событий, поэтому к бару вернулись трое. Напалковы зашли внутрь, приятель остался ждать на улице. На обратном пути братья встретили гвардейцев, прибывших на вызов. Оказалось, наблюдая за конфликтующими, девушка-бармен всё же нажала тревожную кнопку.

Она пальцем на нас показала, нас окликнули, мы остановились. Мы никуда не бежали, не пытались скрыться от административной ответственности, как там написано. Он (брат. — News.ru), когда гвардейцы подошли, попросил их представиться, объяснить причину остановки. Они не представлялись, сказали, потом всё сам узнаешь, — рассказывает Алексей.

Точки над «i»

Алексей не сразу понял, кто перед ним стоит. Мужчина утверждает, что до этого случая с Росгвардией не сталкивался, поэтому не распознал под бронежилетом форменное обмундирование со знаками отличия и сперва принял патрульных за частную охрану. Гвардейцы, в свою очередь, упорно отказывались демонстрировать документы.

По словам Алексея, точки над «i» расставил прибывший на полицейском УАЗе ещё один наряд Росгвардии, Напалков к тому времени уже начал фиксировать происходящее на телефон. Гаджет историка не давал покоя прапорщику Малыженкову, он с самого начала требовал остановить видеосъёмку, не находились только законные основания. Но с прибытием подмоги вопрос отпал сам собой — едва экипаж остановился, прапорщик вцепился в руку Алексея и принялся силой выдёргивать телефон. Напалков дёрнулся в сторону, но тут же был уложен на асфальт блюстителями порядка. Сергей, брат Алексея, попытался возразить и через мгновение разделил его участь. В это время гвардеец Малыженков, сидя на лежачем замдиректора института, изучал содержимое его телефона. Это видно на видео, которое опубликовано выше.

В ходе следствия Малыженков в принципе отрицал, что у меня в руке был телефон, что он его забрал. В ходе следствия было примерно пять допросов и очная ставка, про телефон он всё отрицал, и, как сами понимаете, там в протоколе подписываются об ответственности за дачу ложных показаний. А в конце следствия следователь показал видео, на котором у меня в руках что-то светится, когда я пытаюсь отойти, затем, когда он на мне сидит, изучает телефон, — опровергает показания оппонента Алексей Напалков.

На камеры не попал эпизод с избиением брата Алексея Напалкова — Сергея. Алексей объясняет это тем, что издевательства над братом сотрудники Росгвардии учинили в патрульной машине.

У меня достаточно большой кровоподтёк на спине и рук не чувствовал два месяца — туго заковали в наручники. А у брата зафиксированы 19 видимых повреждений, начиная от макушки и заканчивая ногами. Правая ступня вообще была вся синяя, отёкшая — его били дверьми. Он когда лежал в наручниках в машине сзади — его положили между передним и задним сиденьями — он в принципе уже не мог никакого сопротивления оказывать. А они его два раза со стороны головы стукнут, он начинает кричать, они переходят на другую сторону и бьют по ногам и так чередуют, — ужасается Алексей (справки о снятых побоях есть в распоряжении редакции. — News.ru).

Остаток той ночи братья провели в 1-м отделе полиции Саранска, а оттуда были доставлены в Следственный комитет. Прапорщик Малыженков написал рапорт, в котором указал, что Алексей разбил ему губу прямым ударом правой руки в лицо.

Сергей Напалков обратился в Следственный комитет с заявлением о превышении полномочий сотрудниками Росгвардии, но через месяц получил отказ в возбуждении дела. Алексею Напалкову тем временем избрана подписка о невыезде, по существу дела о насилии над гвардейцами прошло уже четыре заседания.

Это не первый случай, когда потерпевшие становятся фигурантами уголовного дела. Так, 20 сентября Павел Устинов был освобождён из СИЗО. Первоначально обвинение требовало для актёра 6 лет колонии общего режима за то, что он якобы вывихнул при сопротивлении плечо сотруднику Росгвардии. Позже Генпрокуратура попросила обжаловать меру пресечения Устинову.