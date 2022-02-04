Самосвал опрокинул пешеходный мост на Горьковском шоссе в Подмосковье

Движение на Горьковском шоссе в Подмосковье перекрыто в обе стороны. Это произошло из-за того,что самосвал обрушил на трссу надземный пешеходный переход. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ Московской области.

Инцидент случился на 30-м километре Горьковского шоссе на территории городского округа Балашиха.

В результате самопроизвольного подъема кузова грузового автомобиля произошло столкновение с надземным пешеходным переходом. Движение затруднено, имеется путь объезда по шоссе-дублеру, — сообщили в МЧС.

Спасателям пришлось деблокировать водителя самосвала, которого в результате произошедшего зажало в кабине. В настоящее время решается вопрос о привлчении тяжёлой техники к расчитске проезжей части от остатков моста, который полностью перекрыл дорогу в обе стороны.

По данным ГУ МВД, на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, они регулируют движение. Водителям рекомендут учитывать ситуацию и выбирать пути объезда заранее.

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