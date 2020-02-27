Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пять человек пострадали и один погиб в ДТП на трассе Томск — Колпашево. В числе погибших — 10-летняя девочка, среди пострадавших есть двое детей — двух и шести лет.

ДТП произошло на 159-м км трассы, на дороге столкнулись два легковых автомобиля Suzuki Liana и Volga Siber. За рулём иномарки была 31-летняя женщина, российским авто управлял 54-летний мужчина, сообщает «Интерфакс-Сибирь»....