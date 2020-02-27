https://static.news.ru/photo/4d6f18ce-59fd-11ea-8352-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Лайнер, вылетевший из Москвы, возвращается в столичный аэропорт Шереметьево. Воздушное судно направлялось в Бангкок.
Экипаж самолёта Москва — Бангкок доложил о возврате на аэродром вылета из-за растрескивания лобового стекла, — сообщил источник «Интерфакса».
На борту лайнера находятся 191 пассажир и 14 членов экипажа.
Ранее, как писал NEWS.ru, лайнер Sukhoi Superjet 100 вернулся в столичный аэропорт Шереметьево после вылета. Причиной экстренной посадки стала вибрация двигателя. Лайнер направлялся в Пермь. В результате инцидента никто не пострадал.