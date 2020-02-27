Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лайнер, вылетевший из Москвы, возвращается в столичный аэропорт Шереметьево. Воздушное судно направлялось в Бангкок.

Экипаж самолёта Москва — Бангкок доложил о возврате на аэродром вылета из-за растрескивания лобового стекла, — сообщил источник «Интерфакса».

На борту лайнера находятся 191 пассажир и 14 членов экипажа.

Ранее, как писал NEWS.ru, лайнер Sukhoi Superjet 100 вернулся в столичный аэропорт Шереметьево после вылета. Причиной экстренной посадки стала вибрация двигателя. Лайнер направлялся в Пермь. В результате инцидента никто не пострадал.

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