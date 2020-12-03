Самолёт вернулся в аэропорт из-за трещины в лобовом стекле на Камчатке

Самолёт, совершавший рейс Петропавловск-Камчатский — село Тиличик, был вынужден вернуться в аэропорт из-за треснувшего лобового стекла. Неисправность на ЯК-40 произошла во время полёта.
На борту в этот момент находился 21 человек, никто не пострадал. Факт возврата самолёта был подтверждён пресс-службой аэропорта,
Аэропорт на данный момент работает в штатном режиме.
Ранее NEWS.ru сообщал, что грузовой самолёт Boeing 747 совершил экстренную посадку в международном аэропорту Толмачёво в Новосибирске. На борту воздушного судна были только члены экипажа, по предварительным данным, никто из них не получил травм.