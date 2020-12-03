Самолёт вернулся в аэропорт из-за трещины в лобовом стекле на Камчатке

https://static.news.ru/photo/21d1e684-35e8-11eb-b382-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самолёт, совершавший рейс Петропавловск-Камчатский — село Тиличик, был вынужден вернуться в аэропорт из-за треснувшего лобового стекла. Неисправность на ЯК-40 произошла во время полёта.

На борту в этот момент находился 21 человек, никто не пострадал. Факт возврата самолёта был подтверждён пресс-службой аэропорта, сообщает РИА Новости. По словам представителя воздушной гавани, лайнер вернулся по решению авиакомпании.

Аэропорт на данный момент работает в штатном режиме.

Ранее NEWS.ru сообщал, что грузовой самолёт Boeing 747 совершил экстренную посадку в международном аэропорту Толмачёво в Новосибирске. На борту воздушного судна были только члены экипажа, по предварительным данным, никто из них не получил травм.