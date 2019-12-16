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Выполнявший рейс Сан-Диего — Чикаго самолёт авиакомпании United Airlines совершил вынужденную посадку в штате Нью-Мексико в аэропорту города Альбукерке.

Об этом сообщает CNN. Экипаж принял решение о посадке из-за возгорания в одном из двигателей воздушного судна. По информации от представителя United Airlines, пострадавших при аварийном приземлении не было. Все пассажиры уже отправились в Чикаго другим рейсом.

Как ранее передавал NEWS.ru, самолёт, следовавший рейсом SU1510 Москва — Сургут был вынужден совершить аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Причиной стала трещина в лобовом стекле, которую пилоты заметили после взлёта. Борт сделал несколько кругов над Дубной перед приземлением, чтобы выработать топливо.