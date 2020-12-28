Самолёт Superjet 100 совершил экстренную посадку в Шереметьево

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, инцидент произошёл из-за неисправной системы обдува. В кабине пилотов сработал соответствующий датчик.

Посадка прошла штатно, информации о пострадавших в результате происшествия не поступало.

Накануне самолёт Airbus A319 авиакомпании «Россия», вылетевший 27 декабря из Сургута в Санкт-Петербург, вернулся в город вылета из-за срабатывания датчика открытия дверей. Кроме того, сработал и датчик отсутствия наддува в кабине. Капитан принял решение развернуть самолёт. Посадка в Сургуте прошла успешно. На борту самолёта находились 114 пассажиров, из них девять несовершеннолетних, писал NEWS.ru.

Днём ранее экстренную посадку совершили борт компании «Руслайн», выполнявший рейс по маршруту Тюмень — Воронеж, а также экипаж рейса Москва — Оренбург.