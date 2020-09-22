Самолёт Су-30 разбился в Тверской области

https://static.news.ru/photo/3612bbf8-fcce-11ea-ba36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Тверской области потерпел крушение самолёт Су-30. Эту информацию подтвердила пресс-служба Западного военного округа.

ЧП произошло при проведении планового учебно-тренировочного полёта. По предварительным данным, экипаж благополучно катапультировался. Сразу после приземления лётчики вышли на связь и сообщили, что живы, отмечает РИА Новости. Сейчас экипаж эвакуирован на аэродром базирования.

Для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия Западного военного округа, — отметили в пресс-службе.

Как писал NEWS.ru, в деревне Шевелино в Московской области мужчина по непонятным причинам начал стрелять по легкомоторному самолёту, из-за чего воздушному судну пришлось совершить жёсткую посадку. Стрелком, по предварительной информации, оказался 57-летний пенсионер. Пострадавших в результате ЧП нет. Полиция по данному факту проводит проверку.