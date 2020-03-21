https://static.news.ru/photo/9eba1a2a-6b6f-11ea-bf17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Утром в субботу пассажирский ATR 72 вынужденно сел в международном аэропорту Ханты-Мансийска. Об этом сообщили в экстренных службах.

На борту лайнера находились 29 человек, четверо из них — члены экипажа.

Борт вылетел из Ханты-Мансийска в Урай. Из-за неисправности стойки шасси ему пришлось вернуться, — сказал собеседник ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее о другом инциденте в небе рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк. Она сообщила о задержании пассажира в самолёте, который следовал из Камрани в Читу, скрутить которого помогли попутчики.