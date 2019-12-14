https://static.news.ru/photo/141074fe-1f67-11ea-9f0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирский лайнер Airbus А330, следующий рейсом Гонгконг — Москва, готовится к посадке в столичном аэропорту Шереметьево с превышением посадочной массы.

Экипаж во время снижения сообщил, что превышена посадочная масса. Сейчас борт готовится к посадке, — сообщает ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, члены экипажа самолёта Sukhoi Superjet с неисправным бортовым оборудованием 9 декабря совершили посадку в Шереметьево. Самолёт выполнял рейс в Москву из Челябинска. О неисправности экипаж воздушного судна сообщил во время снижения.