Пассажирский лайнер Airbus А330, следующий рейсом Гонгконг — Москва, готовится к посадке в столичном аэропорту Шереметьево с превышением посадочной массы.
Экипаж во время снижения сообщил, что превышена посадочная масса. Сейчас борт готовится к посадке, — сообщает ТАСС.
Как ранее писал NEWS.ru, члены экипажа самолёта Sukhoi Superjet с неисправным бортовым оборудованием 9 декабря совершили посадку в Шереметьево. Самолёт выполнял рейс в Москву из Челябинска. О неисправности экипаж воздушного судна сообщил во время снижения.
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