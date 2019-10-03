https://static.news.ru/photo/707c5154-e669-11e9-90dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Сотрудники полиции совместно с Забайкальским отделом Росрыболовства провели на территории Читы задержание самолёта, на котором браконьеры перевозили 150 кг рыбы, выловленной незаконным путём.

Об этом 4 октября журналистам рассказал старший госинспектор территориального отдела ведомства Геннадий Ефимов.

По его словам, задержание было произведено при посадке самолёта в посёлке Кашлак. Сведения о незаконной ловле рыбы на реках Витим и Каренга в запретный период поступили 3 октября.

В самолёте были обнаружены 205 рыб общим весом около 150–170 кг, в их числе — краснокнижный таймень, ленки, щука, хариусы, налимы, — приводит слова Ефимова РИА Новости.

Кроме того, у браконьеров полицейские изъяли используемое при незаконной ловле имущество — сети, спиннинги, лодки и моторы к ним.

В настоящее время на обсуждении стоит вопрос о возбуждении на рыбаков уголовного дела. Ефимов заявил, что предварительно ущерб оценивается в 922 тысячи рублей.

Как ранее писал News.ru, количество рыбаков из КНДР, напавших на российских пограничников в территориальных водах РФ, увеличилось до 11. Находкинский суд арестовал ещё одного браконьера.