https://static.news.ru/photo/8af47bec-1b02-11ea-87ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/USGS Landsat

Самолёт Hercules C130 ВВС Чили с 38 людьми на борту исчез с радаров во время следования в Антарктиду.

Уточняется, что 17 из находившихся в самолёте человек являются членами экипажа, остальные 21 — пассажирами. Воздушное судно должно было приземлиться на базе имени Эдуардо Фрея Монталвы. Президент Чили Себастьян Пиньера и министр внутренних дел страны Гонсало Блумель отправились в коммуну Серильос, где расположено командование военно-воздушных сил республики, чтобы лично следить за поисками, о чём Пиньера сообщил в своём микроблоге.

Vamos con ministro @gblumel rumbo a Cerrillos.Consternados con desaparición de avión Hércules de la @FACh_Chile que viajaba con 38 pasajeros rumbo a la Antártica desde Punta Arenas.Desde ahí,junto a Ministro @mindefchile monitorearemos búsqueda y despliegue de equipos de rescate — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) December 10, 2019

Пассажиры летели в Антарктиду, чтобы осмотреть трубопровод, поставляющий топливо на базу.

Как писал NEWS.ru ранее, в Таиланде нашли живыми пропавших туристов из России. Полиция искала их почти сутки и обнаружила на каяках в районе острова Чанг.