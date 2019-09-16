https://static.news.ru/photo/2932cb86-d8ca-11e9-9cad-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/@flyredwings

Лайнер А321 российской авиакомпании Red Wings совершил аварийную посадку в аэропорту черногорского города Тиват.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, посадка произошла в 19:22 мск, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. По предварительным данным, во время посадки шасси самолёта начало дымиться, однако открытого пламени не было зафиксировано.

В аэропорту Тивата пожарные быстро охладили шасси, тем самым предотвратив повреждения самолёта. Российский борт остался в Тивате по техническим причинам. Ожидается, что завтра его осмотрят специалисты.

Пассажиры размещены в гостиницах, поясняет ТАСС .

News.ru ранее писал, что самолёт Boeing, вылетевший из Саудовской Аравии, совершил аварийную посадку в аэропорту нигерийского города Минна. Причиной ЧП стали неполадки в одном из двигателей. На борту было около 600 пассажиров, возвращавшихся из религиозного паломничества.