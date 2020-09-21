Самолёт разбился в Ханты-Мансийском автономном округе

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Самолёт-амфибия Че-27 разбился 21 сентября в Ханты-Мансийском автономном округе. На борту легкомоторного транспортника находились два человека, по официальным данным, никто не погиб.

Инцидент произошёл в Сургутском районе. Самолёт упал в озеро Высынглор, — сообщили URA.RU в региональном управлении МЧС.

На месте происшествия уже побывали спасатели, куда они прилетели на вертолёте и эвакуировали пострадавших. В настоящее время оба члена экипажа самолёта находятся в Сургуте. Их состояние не вызывает опасений.

По словам представителя МЧС ХМАО, самолёт принадлежит частной компании. Будут его доставать из воды или нет, решит владелец. Также пока неизвестна реакция Уральской транспортной прокуратуры.

Ранее самолёт Canadair CL-600, тушивший лесные пожары на испанско-португальской границе, потерпел крушение. Лайнер рухнул недалеко от португальского нацпарка Пенеда-Жереш в северной провинции Минью, которая граничит с Испанией и её автономным сообществом Галисия. В результате катастрофы пострадали три члена экипажа самолёта. При этом двое пилотов получили серьёзные травмы, писал NEWS.ru.