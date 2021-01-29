16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Самолёт президента Эквадора вынужденно сел из-за технических неполадок

09:16, 31 января 2021
Ленин Морено Ленин Морено Фото: Stefani Reynolds/Keystone Press Agency/Global Look Press

Самолёт эквадорского лидера Ленина Морено совершил вынужденную посадку во время возвращения из Вашингтона. Согласно данным секретариата по связям с общественностью при президенте, никто из находившихся на борту не пострадал.

Президент и все пассажиры вернутся в Эквадор в ближайшие несколько часов, — говорится в сообщении.

В секретариате уточнили, что инцидент связан с технической неисправностью.

Последнюю неделю Морено находился в Соединённых Штатах с официальным визитом.

Как писал NEWS.ru, ранее пассажирский самолёт Boeing 787-8 Dreamliner польской авиакомпании LOT совершил экстренную посадку в Екатеринбурге. Лайнер совершал рейс из Сеула в Варшаву и сел в Кольцово в 15:30 по местному времени (13:30 мск). Экипаж принял решение о посадке в аэропорту Кольцово в связи с ухудшением самочувствия одного из пассажиров. Сразу после приземления ему оказали первую помощь, а затем госпитализировали в одну из больниц города.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео