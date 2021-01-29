Самолёт президента Эквадора вынужденно сел из-за технических неполадок

https://static.news.ru/photo/c625e342-638e-11eb-afbc-fa163e074e61_660.jpg Ленин Морено Фото: Stefani Reynolds/Keystone Press Agency/Global Look Press

Самолёт эквадорского лидера Ленина Морено совершил вынужденную посадку во время возвращения из Вашингтона. Согласно данным секретариата по связям с общественностью при президенте, никто из находившихся на борту не пострадал.

Президент и все пассажиры вернутся в Эквадор в ближайшие несколько часов, — говорится в сообщении.

В секретариате уточнили, что инцидент связан с технической неисправностью.

Последнюю неделю Морено находился в Соединённых Штатах с официальным визитом.

COMUNICADO OFICIAL | Informamos que el aviÃ³n presidencial tuvo un desperfecto mecÃ¡nico por lo que debiÃ³ hacer un aterrizaje de emergencia. El presidente @Lenin Moreno y todos los ocupantes del aviÃ³n se encuentran bien, y regresarÃ¡n a Ecuador en las prÃ³ximas horas. pic.twitter.com/fe45aLntSf — ComunicaciÃ³n Ecuador (@ComunicacionEc) January 30, 2021

Как писал NEWS.ru, ранее пассажирский самолёт Boeing 787-8 Dreamliner польской авиакомпании LOT совершил экстренную посадку в Екатеринбурге. Лайнер совершал рейс из Сеула в Варшаву и сел в Кольцово в 15:30 по местному времени (13:30 мск). Экипаж принял решение о посадке в аэропорту Кольцово в связи с ухудшением самочувствия одного из пассажиров. Сразу после приземления ему оказали первую помощь, а затем госпитализировали в одну из больниц города.