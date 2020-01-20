https://static.news.ru/photo/e5343fcc-3b9e-11ea-950a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирский самолёт, выполнявший рейс Венеция — Москва, после посадки в аэропорту Шереметьево потерял тягу и его пришлось буксировать по полосе. Инцидент произошёл с моделью Boeing 738.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на авиаслужбы региона, для транспортировки самолёта был задействован буксировочный автомобиль. Известно при этом, что лайнер приземлился в штатном режиме.

Причины случившегося выясняются.

Ранее NEWS.ru сообщал, что авиакомпания «Аэрофлот» приступила к первому этапу перевода международных рейсов в новый терминал С, открывшийся 17 января в московском международном аэропорту Шереметьево. Первыми направлениями, по которым начался приём и отправка рейсов, стали Хельсинки, Дрезден и Бухарест. К июню 2020 года планируется завершить основной этап перевода рейсов в терминал C.