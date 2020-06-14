Самолёт «Почты России» успешно совершил посадку в аэропорту

Экипажу самолёта «Почты России» удалось успешно посадить авиалайнер в аэропорту Жуковского после срабатывания датчика неисправности.
Самолёт со сработавшим датчиком неисправности одного из двигателей в 03.38 приземлился в аэропорту Жуковского. Посадка прошла благополучно. Никто не пострадал, — привели слова своего источника в ТАСС.
Самолёт готовился к посадке на протяжении трёх часов пока вырабатывалось топливо.
Отмечается, что самолёт вылетел из Жуковского в Якутск 15 июня в 0.30 по московскому времени. После взлёта сработал датчик неисправности. Экипаж принял решение об экстренной посадке, писал NEWS.ru ранее.