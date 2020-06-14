Самолёт «Почты России» успешно совершил посадку в аэропорту

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Жительница Петербурга Софья Быченкова рассказала, что её муж купил в супермаркете две бутылочки детской воды для двухлетней дочери, но внутри оказалась спиртовая дезинфицирующая жидкость.

Женщина утверждает, что опасный товар был приобретён в магазине «Пятёрочка», где стоял на полке с детскими товарами и ничем не отличался от остальных бутылочек с напитками известного детского бренда. Крышка...