Самолёт «Почты России» готовится к экстренной посадке в Жуковском

https://static.news.ru/photo/fc568420-ae9f-11ea-afa7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gellinger /pixabay.com

Самолёт «Почты России» Ту-204 готовится к экстренной посадке в международном аэропорту Жуковский.

Предполагается, что в одном из двигателей самолёта сработал датчик неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

После вылета из Жуковского в Якутск у самолета Ту-204-100, по предварительной информации, сработал датчик неисправности в одном из двигателей. Экипаж принял решение вернуться. Сейчас борт вырабатывает топливо, — привели сообщение источника в ТАСС.

Самолёт вылетел в 00.30 по московскому времени.

Ранее NEWs.ru писал, что 12 мая из-за проблем с шасси самолёт «Почты России» совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска. Отмечается, что посадка прошла успешно.