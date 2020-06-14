Самолёт «Почты России» готовится к экстренной посадке в Жуковском

Самолёт «Почты России» Ту-204 готовится к экстренной посадке в международном аэропорту Жуковский.
Предполагается, что в одном из двигателей самолёта сработал датчик неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.
После вылета из Жуковского в Якутск у самолета Ту-204-100, по предварительной информации, сработал датчик неисправности в одном из двигателей. Экипаж принял решение вернуться. Сейчас борт вырабатывает топливо, — привели сообщение источника в ТАСС.
Самолёт вылетел в 00.30 по московскому времени.
Ранее NEWs.ru писал, что 12 мая из-за проблем с шасси самолёт «Почты России» совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска. Отмечается, что посадка прошла успешно.
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