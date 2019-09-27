https://static.news.ru/photo/706756b8-e1c9-11e9-8830-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Самолёт, который должен был вылететь из Москвы в Минеральные Воды, вернулся на стоянку из-за неадекватного поведения двух нетрезвых пассажиров. Инцидент произошёл в аэропорту Домодедово, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, один из них матерился и пытался попасть в кабину пилотов, а другой курил на борту. При этом на замечания пассажиров и экипажа они не реагировали. В итоге командир воздушного судна принял решение отложить рейс и вернуться к терминалу.

Сотрудники полиции доставили правонарушителей в дежурную часть. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови у обоих задержанных, уточнила Волк .

В отношении первого из них возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Другой привлечён к административной ответственности за нарушение запрета курения табака.

Ранее News.ru писал, что заслуженный артист России Максим Аверин отказался извиняться за дебош, устроенный им на рейсе Барнаул-Москва. Несколькими днями ранее он был задержан за то, что в паре со своим директором, как утверждают члены экипажа, вёл себя вызывающе и нецензурно оскорблял бортпроводников.