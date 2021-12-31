Самолёт Москва — Челябинск экстренно приземлился в Шереметьево

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Самолёт Москва — Челябинск развернулся и экстренно приземлился в Шереметьево. На борту воздушного судна сработал датчик неисправности бортового компьютера, сообщает ТАСС.

Самолёт SSJ 100, вылетевший из Шереметьево в Челябинск, развернулся и совершил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за срабатывания датчика неисправности бортового компьютера, — приводит агентство слова собеседника в экстренных службах.

Перед приземлением самолёт сделал девять кругов над аэропортом для выработки топлива. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет.

Вечером 31 декабря возник коллапс в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Сотни пассажиров не могли вылететь из-за массовых задержек рейсов. В связи с неблагоприятными погодными условиями, вызванными ливневым снегом и низовой метелью, было задержано около 20 рейсов.

Ранее пассажиры рейса компании «Аэрофлот» Москва — Кипр были вынуждены оставаться в самолёте на протяжении нескольких часов. Происшествие случилось за три дня до Нового года. Сообщается, что сработал датчик безопасности лайнера, по этой причине вылет рейса был отложен.