Самолёт, выполнявший рейс Москва-Гонконг, вернулся в Шереметьево из-за пассажира, которому стало плохо.
Воздушное судно выработало топливо, после чего приземлилось. Посадка прошла в штатном режиме. Данных о пострадавших нет.
Информацию об аварийной посадке с превышением посадочной массы опровергли,
Как писал NEWS.ru, экипаж самолёта Ан-148, который 15 декабря вылетел из Иркутска в Красноярск, принял решение вернуть воздушное судно в аэропорт отправления. Причиной стала трещина на лобовом стекле.
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