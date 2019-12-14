https://static.news.ru/photo/304d9056-1f6d-11ea-91a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самолёт, выполнявший рейс Москва-Гонконг, вернулся в Шереметьево из-за пассажира, которому стало плохо.

Воздушное судно выработало топливо, после чего приземлилось. Посадка прошла в штатном режиме. Данных о пострадавших нет.

Информацию об аварийной посадке с превышением посадочной массы опровергли, сообщает «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, экипаж самолёта Ан-148, который 15 декабря вылетел из Иркутска в Красноярск, принял решение вернуть воздушное судно в аэропорт отправления. Причиной стала трещина на лобовом стекле.