Самолёт, летевший из Москвы в Салехард, экстренно приземлился в Пулково

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В петербургском аэропорту Пулково совершил экстренную посадку самолёт Airbus A-320 авиакомпании «Ямал». Он следовал рейсом Москва — Салехард.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, пилоты запросили полосу для аварийной посадки в связи со срабатыванием датчика неисправности приборов. На борту в этот момент находилось 111 пассажиров, никто не пострадал.

Отмечается, что для пассажиров готовят резервный борт. Ожидается, что он вылетит в Салехард в 11:00 по московскому времени. Тем временем, Новоуренгойская и Санкт-петербургская транспортные прокуратуры начали проверку в связи с инцидентом.

Через 40 минут экстренно были вынуждены развернуться и лететь в город Москва. Подлетая к Москве, мы поняли, что самолёт не может приземлиться, ему тяжело. Нас очень сильно качало в разные стороны, было жутко страшно. Видимо, пилот принял решение, что приземлиться он не сможет, и мы полетели в Санкт-Петербург, — рассказала пассажирка рейса Наталья Тырина, чьи слова приводит «Вести-Ямал».

Накануне NEWS.ru писал, что пассажирский самолёт, следовавший из Владивостока в Москву, совершил штатную посадку в столичном аэропорту Шереметьево со сработавшим датчиком отказа тормозной системы. Рейс выполнял лайнер Airbus A330, о его посадке были предупреждены аэропортовые службы. Причина неисправности устанавливается.