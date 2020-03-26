В Краснодарском крае потерпел крушение учебно-тренировочный самолёт L39. Как сообщили в экстренных службах, пилот воздушного судна погиб.
ЧП произошло в районе станицы Дмитриевской.
В результате погиб пилот, — сообщил источник ТАСС.
Самолёт принадлежал Тихорецкому филиалу Краснодарского лётного училища. Предположительно, за штурвалом был курсант.
Ранее NEWS.ru писал, что во Франции произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли два человека. Инцидент произошёл в городе Болье. Легкомоторный самолёт потерял высоту и ударился о землю. Погибли пилот и пассажир воздушного судна.