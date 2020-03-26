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В Москве задержан мужчина, открывший стрельбу в магазине на западе Москвы. В результате инцидента пострадал один человек.

Конфликт со стрельбой с участием двоих посетителей и администратора произошёл 20 марта на Славянском бульваре. Причиной стало нежелание покупателя оплачивать алкоголь. Когда в ситуацию вмешался сотрудник торговой точки, мужчина выстрелил...