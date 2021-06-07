Самолёт из Узбекистана прилетел в Россию на 10 часов позже из-за жары

https://static.news.ru/photo/6e78950e-c6a8-11eb-9c0c-96000091f725_660.jpg Фото: Markus Mainka/Global Look Press

Почти на 10 часов задержалось прибытие самолёта российской авиакомпании Royal Flight из аэропорта Карши на юге Узбекистана в Москву. Это случилось из-за перегрева двигателей в аномальную жару, передаёт РИА Новости.

По данным Министерства транспорта центральноазиатского государства, Boeing 767-300 авиакомпании Royal Flight должен был вылететь чартерным рейсом из Узбекистана в московский аэропорт Домодедово 5 июня в 15:30 по местному времени (13:30 мск). Однако перед взлётом пилот принял решение задержать рейс.

Причиной стала аномальная жара в республике, где столбик термометра поднимался до отметки 44 градуса Цельсия. Из-за чрезмерного нагрева отказали основной и вспомогательный двигатели, а также система кондиционирования самолёта.

После решения командира воздушного судна о переносе времени вылета пассажиров разместили в аэропорту Карши. После устранения всех неполадок борт вылетел в Москву 6 июня в 04:54 (02:54 мск).

Ранее, 2 июня, россияне оказались заблокированы в турецком аэропорту из-за отмены рейсов без объяснения причин. Порядка 240 туристов не могли вылететь на родину около 11 часов.