Рейс самолёта из Сургута в Москву был задержан на 11,5 часа по технической причине. Лайнер принадлежит компании «Аэрофлот».
Пассажиры, которые должны были лететь бортом SU1511, рассажены на два других рейса «Аэрофлота» до Москвы. Вылететь задержанный рейс должен был в 04:30, отложен до 15:55,
Ранее NEWS.ru сообщал, что борт «Белавиа», вылетевший из Минска в Мюнхен, по неизвестным причинам развернулся под Вроцлавом (Польша) и совершил посадку в Гродно. С рейса сняли шестерых человек.
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