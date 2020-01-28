https://static.news.ru/photo/d7698caa-418c-11ea-afe1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Рейс самолёта из Сургута в Москву был задержан на 11,5 часа по технической причине. Лайнер принадлежит компании «Аэрофлот».

Пассажиры, которые должны были лететь бортом SU1511, рассажены на два других рейса «Аэрофлота» до Москвы. Вылететь задержанный рейс должен был в 04:30, отложен до 15:55, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что борт «Белавиа», вылетевший из Минска в Мюнхен, по неизвестным причинам развернулся под Вроцлавом (Польша) и совершил посадку в Гродно. С рейса сняли шестерых человек.