Самолёт из Санкт-Петербурга сел в Нижнем Новгороде из-за родов на борту

Самолёт авиакомпании «Аэрофлот», следовавший рейсом Санкт-Петербург — Наманган (Узбекистан), совершил незапланированную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона. Причиной стали внезапно начавшиеся роды у одной из пассажирок.

Командир воздушного судна сообщил о родах на борту, было принято решение следовать в Нижний Новгород. Ребёнок родился, роды приняли бортпроводники, — рассказал он.

В правительстве Нижегородской области уточнили, что новорождённый доставлен из аэропорта в областной перинатальный центр и находится в удовлетворительном состоянии. Медицинская эвакуация роженицы и младенца также прошла без осложнений.

Ранее украинские пассажиры авиарейса Доха — Бангкок выразили своё недовольство попутчице из Таиланда, которая начала рожать во время полёта. Один из пассажиров заявил, что «не платил за такое», тогда как другой предложил «рожать на земле». Тогда роды пришлось принимать заслуженному врачу, украинке Алёне Федченко.

Ещё одна женщина, уроженка Узбекистана, родила на борту самолёта, следовавшего из Пекина в Ташкент. Из-за нештатного инцидента лайнеру пришлось вернуться в аэропорт вылета. Бортпроводники авиакомпании оказали необходимую помощь, женщина с младенцем были отправлены в больницу.