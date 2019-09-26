Самолёт, направлявшийся из Москвы в киргизский город Ош, совершил вынужденную посадку в Самаре. Причиной стало плохое самочувствие ребёнка на борту.
На земле борт встречали реанимационный автомобиль и машина скорой помощи, сообщает
По информации Куйбышевской транспортной прокуратуры, ребёнок госпитализирован с диагнозом «острая респираторная вирусная инфекция».
Ранее, как писал News.ru, пассажир умер на борту летевшего из Германии в Россию самолёта. По предварительным данным, погибший — гражданин США.