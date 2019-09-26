https://static.news.ru/photo/39b88aa8-e096-11e9-9c03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon Belcher/imageBROKER.com/Global Look Press

Самолёт, направлявшийся из Москвы в киргизский город Ош, совершил вынужденную посадку в Самаре. Причиной стало плохое самочувствие ребёнка на борту.

На земле борт встречали реанимационный автомобиль и машина скорой помощи, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта Курумоч. Юному пассажиру на месте оказали необходимую медицинскую помощь, после чего отправили в больницу.

По информации Куйбышевской транспортной прокуратуры, ребёнок госпитализирован с диагнозом «острая респираторная вирусная инфекция».

Ранее, как писал News.ru, пассажир умер на борту летевшего из Германии в Россию самолёта. По предварительным данным, погибший — гражданин США.