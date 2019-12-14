https://static.news.ru/photo/25ad6b48-1f37-11ea-9cc2-fa163e074e61_660.jpg Самолёт Ан-148 Фото: uacrussia.ru/Global Look Press

Экипаж самолёта Ан-148, который 15 декабря вылетел из Иркутска в Красноярск, принял решение вернуть воздушное судно в аэропорт отправления. Причиной стала трещина на лобовом стекле.

Об этом журналистам сообщил информированный источник.

Возвращение практически не сказалось на отправке пассажиров до Красноярска. Они вылетели другим самолётом.

Никто не пострадал. Пассажиры улетели по маршруту другим бортом, — приводит сообщение от источника «Интерфакс-Сибирь».

Ранее NEWS.ru писал, что в аэропорт назначения прибыли все шесть рейсов, которые были задержаны из-за тумана на территории Омска. Данной информацией с журналистами 15 декабря поделились сотрудники справочной городской авиагавани.

Из-за тумана многие рейсы были отправлены в другие города. Например, самолёты до Москвы доставляли до Тюмени и Новосибирска.