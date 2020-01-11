Борт компании «Аэрофлот» остался в аэропорту вылета из-за технической неисправности, характер которой пока уточняется.
Всех пассажиров (их 89 человек), которые должны были вылететь в столицу в 05:55 мск, отправят другим рейсом в 10:45 мск. Техники авиакомпании в скором времени прибудут в аэропорт, чтобы оценить состояние самолёта и устранить неисправности,
Как писал NEWS.ru ранее, пассажир авиарейса Баку — Москва стал свидетелем того, как командир воздушного судна во время полёта регулярно покидал кабину пилотов для общения со своим знакомым, сидевшим в салоне в качестве пассажира. Видеозапись, запечатлевшую это, он предоставил в редакцию NEWS.ru.
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