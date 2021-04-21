Самолёт Ил-78 готовится к аварийной посадке в Подмосковье

Самолёт-заправщик Ил-78 запросил аварийную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
У самолёта не убирается носовая стойка шасси. На борту воздушного судна находятся 16 человек и 70 тонн топлива,
Источник в силовых структурах, в свою очередь, отметил, что борт является военным.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Краснодара запросил экстренную посадку лайнер Boeing 737 со 149 пассажирами, следовавший из Москвы. Причиной стала неисправность закрылков. Самолёт приземлился успешно, в результате инцидента никто не пострадал.