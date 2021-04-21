Самолёт Ил-78 готовится к аварийной посадке в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/b75c58e4-a346-11eb-b62b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолёт-заправщик Ил-78 запросил аварийную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

У самолёта не убирается носовая стойка шасси. На борту воздушного судна находятся 16 человек и 70 тонн топлива, уточнил собеседник агентства. Принадлежность самолёта-заправщика в настоящее время устанавливается.

Источник в силовых структурах, в свою очередь, отметил, что борт является военным.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Краснодара запросил экстренную посадку лайнер Boeing 737 со 149 пассажирами, следовавший из Москвы. Причиной стала неисправность закрылков. Самолёт приземлился успешно, в результате инцидента никто не пострадал.