16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Самолёт Ил-78 готовится к аварийной посадке в Подмосковье

11:36, 22 апреля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолёт-заправщик Ил-78 запросил аварийную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

У самолёта не убирается носовая стойка шасси. На борту воздушного судна находятся 16 человек и 70 тонн топлива, уточнил собеседник агентства. Принадлежность самолёта-заправщика в настоящее время устанавливается.

Источник в силовых структурах, в свою очередь, отметил, что борт является военным.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Краснодара запросил экстренную посадку лайнер Boeing 737 со 149 пассажирами, следовавший из Москвы. Причиной стала неисправность закрылков. Самолёт приземлился успешно, в результате инцидента никто не пострадал.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео