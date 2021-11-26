Самолёт с главой МИД Швейцарии экстренно сел в Домодедово

Самолёт, в котором находился министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, экстренно сел в Москве. Борт, направлявшийся в Ханчжоу, приземлился в столичном аэропорту Домодедово, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Причиной стали технические неполадки.

Приземлился, — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что воздушное судно, следовавшее по маршруту Новосибирск — Ханчжоу, сначала вернулось в Толмачёво, а затем по техническим причинам было перенаправлено в Москву. Других подробностей не приводится.

ignaziocassis/twitter.com

В МИД Швейцарии сообщили, что у Кассиса 27 ноября была запланирована встреча с министром иностранных дел Китая Ван И. В ходе переговоров планировалось обсудить двусторонние отношения на фоне пандемии COVID-19, международную повестку, а также ситуацию с правами человека. Глава МИД Швейцарии должен был представить стратегию страны в отношении КНР.

Ранее сообщалось, что самолёт с президентом Эквадора Ленином Морено на борту вынужденно приземлился через некоторое время после взлёта. Причиной стала техническая неисправность. Глава государства и другие пассажиры лайнера не пострадали.