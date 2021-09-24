Самолёт Екатеринбург - Сочи экстренно сел в Краснодаре из-за удара молнии

Молния попала в самолёт авиакомпании Azur Air, направлявшегося из Екатеринбурга в Сочи и едва не спровоцировала его падение. Борт был экстренно посажен в Краснодаре, сейчас он неисправен, сообщает портал Е1.ru.

О случившемся рассказали пережившие ЧП пассажиры рейса.

Это был дикий ужас. При заходе на посадку была сильная облачность и дождь, было темно. Началась сильная болтанка: мы пошли на второй круг, когда набирали высоту, в какой-то момент мы «провалились» и начали падать, несколько секунд. Бутылки и прочие мелкие предметы разлетелись по салону. Затем в нас попала молния: был громкий хлопок и яркая вспышка, — цитирует одного из пассажиров летевшего на Чёрное море лайнера издание.

По словам туриста, среди людей началась паника. а сам он пережил самые ужасные мгновения своей жизни.

Накануне Гидрометцентр предупреждал о сильных ливнях и шквалистом ветре в Краснодарском крае. В частности, в Сочи прогнозировались дожди с грозами, градом и ветром с порывами до 22 м/с.

Ранее в Сочи в результате залповых ливней оказались подтоплены стометровый участок федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи в Лазаревском районе, а также три посёлка в черте города.