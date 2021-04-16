Самолёт до Владивостока совершил внеплановую посадку в Красноярске

https://static.news.ru/photo/bce8be24-a00d-11eb-9f97-96000091f725_660.jpg Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Самолёт, выполнявший рейс из Москвы во Владивосток, совершил внеплановую посадку в аэропорту на территории Красноярска. Это произошло из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Данной информацией с журналистами в воскресенье, 18 апреля, поделился представитель международного аэропорта Владивосток.

Он отметил, что борт рейса SU-1702 должен был приземлиться в 13.00 (06.00 мск). Однако в указанное время в воздушной гавани Владивостока самолёта не было. Оказалось, что судно по медицинским показаниям одного из пассажиров совершило внеплановую посадку в Красноярске. Как сказал источник, во Владивосток борт должен прибыть в 15.00 (08.00 мск).

Позднее стало известно, что самолёт успешно приземлился в пункте своего конечного назначения.

Самолёт из Москвы приземлился в 15.01 (08.01 мск), — цитирует сообщение РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, накануне самолёт компании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Волгограда, в штатном режиме приземлился в московском аэропорту Шереметьево после сигнала об открытом грузовом отсеке. Об этом журналистам рассказали в столичных экстренных службах.