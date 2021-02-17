Самолёт чуть не врезался в землю при посадке в Москве

https://static.news.ru/photo/df9cd3d2-7115-11eb-aaf6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолёт российской авиакомпании чуть не врезался в землю при посадке в Москве. Борт следовал в столицу из Уфы.

Инцидент с лайнером Boeing 737 произошёл ещё 24 января, однако известно об этом стало только в феврале. При посадке в столичном аэропорту Шереметьево самолёт превысил допустимую скорость снижения, из-за чего в кабине пилотов сработали определённые датчики, предупреждающие о возможном столкновении.

В результате борт пришлось уводить на второй круг. О причинах инцидента не сообщается. Как передаёт РЕН ТВ, официальных комментариев от аэропорта и перевозчика ещё не поступало по данной теме.

15 февраля NEWS.ru писал, что самолёт Sukhoi Superjet 100, следующий рейсом Москва — Челябинск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возникших технических проблем. В этот же день самолёт авиакомпании Utair Москва — Минеральные Воды вернулся в аэропорт вылета после срабатывания индикации системы автоматического регулирования давления. Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет.

До этого сообщалось, что вылетевший в Уфу самолёт Sukhoi Superjet 100 экстренно приземлился в Екатеринбурге. По предварительным данным, причиной посадки стала техническая неисправность.