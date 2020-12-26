Самолёт Boeing 737 Max экстренно сел в США из-за технических неполадок

https://static.news.ru/photo/75723a70-4748-11eb-abb7-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Oleg V. Belyakov/wikipedia.org

Boeing 737 Max 8 авиакомпании Air Canada экстренно приземлился в городе Тусон (штат Аризона, США) после сигнала системы о неисправности двигателя.

Уточняется, что пассажиров на борту не было, экипаж из трёх человек осуществлял перегоночный рейс из США в Канаду. Сообщение о неисправности двигателя появилось на бортовом компьютере вскоре после взлёта. В Тусоне борт приземлился благополучно, сообщает Global News.

Ранее федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило эксплуатацию авиалайнеров Boeing 737 MAX. Воздушные машины допустили к полётам после комплексной и методологической проверки, при которой американские власти сотрудничали с коллегами из других стран. Отмечается, что самолёты не могут вернуться к полётам сразу, поскольку необходима доработка и дополнительное обучение пилотов в каждой авиакомпании, эксплуатирующей эти машины.

Полёты этих воздушных судов были приостановлены после двух авиакатастроф с жертвами. 29 октября 2018 года Boeing 737 МАХ индонезийской авиакомпании Lion Air упал в Яванское море в 15 километрах от побережья острова Ява. В марте 2019 года такой же борт авиаперевозчика Ethiopian Airlines разбился недалеко от города Дэбрэ-Зэйт. В первой катастрофе погибли 189 человек, во второй — 157.

Выяснилось, что Boeing допустил ошибки в конструкции борта, а Федеральное авиационное управление (FAA) не проконтролировало ситуацию, выдав разрешение на полёты проблемному лайнеру.

Впервые после разрешения полётов Boeing 737 MAX поднялся в небо, выполняя коммерческий рейс, 9 декабря, писал NEWS.ru.